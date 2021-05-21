В Мордовии начальник отдела предприятия обвиняется в коммерческом подкупе

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении начальника отдела предприятия, который обвиняется в совершении коррупционных преступлений.

В период с 2015 по 2019 год обвиняемый, занимая должность начальника коммерческого отдела одного из предприятий региона, получил от представителей семи коммерческих организаций денежное вознаграждение за обеспечение интересов данных фирм в виде осуществления регулярных заказов и обеспечения поставок металлопродукции и полимерных изделий.

Кроме того, фигурант уголовного дела способствовал своевременной оплате за поставленную продукцию. От представителей поставщиков в качестве коммерческого подкупа им было получено более 5,6 млн, которые перечислялись ему частями на банковские счета. Денежными средствами мужчина распорядился по собственному усмотрению.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru