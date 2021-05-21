Житель Саранска пойдет под суд за покушение на убийство и кражу шоколада

В Саранске в скором времени выслушает судебный приговор местный житель, который обвиняется в покушении на убийство и краже шоколада.

Вечером 14 апреля нынешнего года 22-летний обвиняемый распивал спиртные напитки в компании своего знакомого того же возраста. В определенный момент между парнями вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений обвиняемый ударил оппонента перочинным ножом в область шеи и плеча. Пострадавший поспешил покинуть место происшествия, молодому человеку была оказана своевременная медицинская помощь.

В ходе расследования была установлена причастность обвиняемого к краже шоколада на сумму около 5 тыс. рублей из магазина.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Саранска находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru