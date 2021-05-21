Скончался участник убийства преподавателя одного из учебных заведений Мордовии

В Мордовии было завершено расследование уголовного дела по факту убийства, совершенного в 1995 году.

В конце октября 1995 года в одной из аудиторий МГУ им. Н.П. Огарева из огнестрельного оружия был убит 32-летний преподаватель данного учебного заведения Олег Еникеев.

В 2014 году трое участников преступления были приговорены к лишению свободы.

В нынешнем году на территории Ленинградской области был задержан 47-летний соучастник осужденных. Мужчина не отрицал свою вину. В ходе следствия данный гражданин скончался, по причине чего расследование уголовного дела было прекращено.

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Источник: mordovia.sledcom.ru