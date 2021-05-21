В Саранске в результате пожара пострадал мужчина

В Саранске произошел пожар, в результате которого пострадал мужчина.

Вечером 8 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Попова. По указанному адресу загорелся мусор. По предварительной информации, в определенный момент пламя перекинулось на стоявшего поблизости мужчину. Данный гражданин был госпитализирован. Медики диагностировали у пострадавшего ожоги 30% тела и термоингаляционное поражение верхних дыхательных путей.

Сотрудники МЧС призывают граждан быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.

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Источник: 13.mchs.gov.ru