Застолье в одной из квартир Саранска переросло в конфликт с пострадавшими

В Саранске суд вынесет приговор в отношении мужчины, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В первой половине мая нынешнего года 32-летний гражданин гостил у своего 34-летнего знакомого, проживающего в одной из квартир дома, расположенного по адресу – улица Веселовского. В компании владельца жилья и ещё нескольких его гостей мужчина распивал спиртные напитки. Все участники застолья ранее провели некоторое время в местах лишения свободы. Когда начались воспоминания о тюремных буднях, между собутыльниками вспыхнула ссора. Конфликт произошел из-за того, что мужчины не пришли к единому мнению относительно занимаемого ими положения в местах лишения свободы. В определенный момент 50-летний участник застолья, являющийся жителем Лямбирского района, ударил ножом хозяина квартиры. Затем общий спор перерос в частное противостояние 32-летнего гражданина и его 50-летнего собутыльника. В ходе выяснения отношений младший участник конфликта жестоко избил оппонента, а затем вызвал медиков.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 32-летнего обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

Кроме того, продолжается расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя Лямбирского района.

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Источник: 13.мвд.рф