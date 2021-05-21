В Рузаевке парень пойдет под суд по обвинению в краже денег

В Рузаевке суд вынесет приговор в отношении парня, который обвиняется в краже денежных средств.

В начале апреля нынешнего года 25-летний фигурант уголовного дела возле подъезда дома, в котором он проживает, обнаружил забытый законным владельцем мобильный телефон. Молодой человек решил присвоить смартфон. При ознакомлении с мобильным телефоном парень обнаружил, что к нему привязана банковская карта, на которой хранится крупная сумма денег.

В течение нескольких дней молодой человек переводил денежные средства с чужого банковского счета своим знакомым, которых просил обналичить полученные деньги. В общей сложности парень похитил 41,5 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф