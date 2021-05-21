В Саранске сгорела заброшенная постройка

В Саранске произошел пожар, который уничтожил заброшенную постройку.

Днём 8 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Кавказской. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит заброшенная постройка. Пламя полностью уничтожило строение на площади, составляющей 150 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания заброшенной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru