В Саранске сгорела заброшенная постройка

В Саранске произошел пожар, который уничтожил заброшенную постройку.
Днём 8 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Кавказской. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит заброшенная постройка. Пламя полностью уничтожило строение на площади, составляющей 150 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания заброшенной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Также читайте о том, что в Саранске в результате пожара пострадал мужчина.
Источник: 13.mchs.gov.ru