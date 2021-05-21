В Саранске уроженку Камчатского края и гражданина Таджикистана осудили за сбыт наркотиков

В Саранске выслушали судебный приговор уроженка Камчатского края и гражданин Таджикистана, обвиняемые в сбыте наркотиков.

Было установлено, что 19-летняя уроженка Камчатского края и 25-летний гражданин Таджикистана в период с июня по ноябрь прошлого года, действуя в составе организованной группы с неустановленным следствием лицом, приобретали в Московской и Пензенской областях через тайники оптовые партии наркотических средств. В последующем наркотики они привозили в арендованную в Саранске квартиру, где хранили их, фасовали на розничные и мелкооптовые партии, которые затем помещали в специальное место с целью незаконного сбыта потребителям или другим участникам организованной группы. Все оборудованные тайники с упакованной партией наркотического средства располагались на территории Саранска, за каждый из них фигурантам полагалось денежное вознаграждение в размере 500 рублей.

При попытке сбыта очередной партии синтетических наркотиков осужденные были задержаны. При личном досмотре у злоумышленников полицейские обнаружили и изъяли 40 пакетиков с наркотическим средством. Кроме того, в ходе обыска в их съемной квартире был обнаружен и изъят полимерный пакет с запрещенным веществом массой 100 г.

Всего они успели приобрести с целью последующего сбыта у неустановленного следствием лица более 620 г наркотического средства.

Решением суда в отношении каждого из обвиняемых была избрана мера наказания в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф