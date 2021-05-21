В Лямбирском районе произошел пожар в жилом доме

В Лямбирском районе пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме.

Днём 8 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Пензятка. Огонь вспыхнул в жилом доме, расположенном по адресу – улица Юбилейная. Пламя повредило внутреннюю отделку спальной комнаты на площади, составляющей 4 квадратных метра.

По предварительным данным, во время пожара никто не пострадал.

Причина происшествия устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru