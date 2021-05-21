В Лямбирском районе произошел пожар в жилом доме

В Лямбирском районе пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме.
Днём 8 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Пензятка. Огонь вспыхнул в жилом доме, расположенном по адресу – улица Юбилейная. Пламя повредило внутреннюю отделку спальной комнаты на площади, составляющей 4 квадратных метра.
По предварительным данным, во время пожара никто не пострадал.
Причина происшествия устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Также читайте о том, что в Саранске в результате пожара пострадал мужчина.
Источник: 13.mchs.gov.ru