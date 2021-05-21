Неизвестные мошенники оставили без денег жителя Саранска

В Саранске местный житель стал жертвой неизвестных мошенников.

В мае нынешнего года житель Саранска на одном из сайтов обнаружил объявление о продаже укрывного материала для теплицы. Мужчина связался с продавцом и договорился с ним о приобретении товара. После этого горожанин перечислил автору объявления оплату в сумме 66,2 тыс. рублей. Товар мужчина так и не получил.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств случившегося.

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Источник: 13.мвд.рф