В Темниковском районе сгорело заброшенное строение

В Темниковском районе пожар уничтожил заброшенную постройку.

Утром 8 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Козловка. На одной из улиц данного населенного пункта загорелась заброшенная постройка. Пламя полностью уничтожило строение на площади, составляющей 180 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина происшествия устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru