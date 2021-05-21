В Саранске школьники посетили пожарную часть

В ПСЧ-1 Саранска продолжают проходить экскурсии для школьников из пришкольных лагерей.

Очередное мероприятие было организовано сотрудниками части.

В ходе экскурсии ребятам показали предметы одежды пожарных, пожарно-спасательное оборудование, рассказали об имеющихся в распоряжении части пожарных машинах.

Школьники рассматривали технику и не упустили возможность посидеть в кабине служебного автомобиля и примерить на себя одежду пожарных.

В конце экскурсии были сделаны памятные снимки детей с техникой.

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Источник: 13.mchs.gov.ru