В стационарах Мордовии проходят лечение более 900 пациентов с коронавирусом

В Мордовии в настоящее время в стационарах проходят лечение более 900 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов в ходе очередного заседания регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Также глава республики заявил, что пришлось развернуть дополнительные койки для заболевших коронавирусом.

По информации пресс-службы правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru