Мордовия скоро получит новую партию вакцины от коронавируса

В Мордовии 201738 человек сделали прививки от коронавирусной инфекции первым компонентом вакцины.

Прививки вторым компонентом вакцины в республике сделали 149569 человек. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Мордовии Олег Маркин во время очередного заседания регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Олег Маркин также заявил, что до начала следующей недели в регион поступит ещё 17,5 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции.

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Источник: e-mordovia.ru