В Мордовии обсудили обеспечение жильем детей-сирот

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов 9 июля провел совещание с членами республиканского правительства по вопросам обеспечения жильем детей-сирот.

По информации министерства образования РМ, в настоящее время в сводном республиканском списке детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, числятся 1496 человек. Из них 1119 человек приобрели право на жилье. В отношении 421 человека имеются неисполненные судебные решения об обеспечении жильем. Проблема, как пояснила исполняющая обязанности вице-премьера Галина Лотванова, имеет застарелый характер, она обострялась из года в год на протяжении многих лет, поскольку республиканский бюджет не выделял на эти цели средства сверх положенных по нормативам.

Артем Здунов подчеркнул, что обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - это обязательство субъектов, поэтому необходимо повысить ответственность региона за исполнение собственных полномочий.

Во время совещания были рассмотрены варианты поэтапного решения этого важного вопроса.

Артем Здунов дал поручение разработать механизмы, которые бы позволили начать исправлять ситуацию.

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Источник: e-mordovia.ru