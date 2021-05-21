В Мордовии обсудили вопросы, касающиеся обеспечения правопорядка

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов 9 июля в режиме видеосвязи провел очередное заседание координационного совета по обеспечению правопорядка в республике.

Были рассмотрены вопросы противодействия правонарушениям, выявляемым в ходе реализации национальных и федеральных проектов, обеспечения безопасности в миграционной сфере в условиях распространения коронавирусной инфекции, развития комплексной системы обеспечения жизнедеятельности «Интеллектуальный безопасный регион».

Кроме того, речь шла о повышении эффективности работы исполнительной власти и органов местного самоуправления при взыскании административных штрафов.

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Источник: e-mordovia.ru