Мордовский государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева увеличил количество бюджетных мест

Мордовский государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева открыл новые направления подготовки, а также увеличил количество бюджетных мест.

В этом году педагогический университет ведет прием по 36 программам получения академической степени бакалавра (очной и заочной форм обучения), 25 программам магистратуры (очной, очно-заочной и заочной форм обучения), 12 программам подготовки кадров высшей квалификации (очной и заочной форм обучения), 5 программам среднего профессионального образования (очной формы обучения).

Общее количество мест за счет средств федерального бюджета было увеличено: для приема на программы получения степени бакалавра выделено 900 мест, на программы магистратуры – 196 мест, на программы среднего профессионального образования – 155 мест.

Расширился и спектр профессий, которые могут освоить студенты. В 2021 году в вузе вводятся новые образовательные программы высшего образования:

«Математика. Физика»;

«Информатика. Экономика»;

«Физика. Естествознание»;

«Технология. Дополнительное образование (в области естественно-научного и технического творчества)»;

«Химия. Экология»;

«Начальное образование. Иностранный язык (английский)».

Поступающие на программы среднего профессионального образования могут выбрать новую специальность «Педагогика дополнительного образования».

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Источник: e-mordovia.ru