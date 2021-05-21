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Мордовский государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева увеличил количество бюджетных мест

Мордовский государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева увеличил количество бюджетных мест

Мордовский государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева открыл новые направления подготовки, а также увеличил количество бюджетных мест.

В этом году педагогический университет ведет прием по 36 программам получения академической степени бакалавра (очной и заочной форм обучения), 25 программам магистратуры (очной, очно-заочной и заочной форм обучения), 12 программам подготовки кадров высшей квалификации (очной и заочной форм обучения), 5 программам среднего профессионального образования (очной формы обучения).

Общее количество мест за счет средств федерального бюджета было увеличено: для приема на программы получения степени бакалавра выделено 900 мест, на программы магистратуры – 196 мест, на программы среднего профессионального образования – 155 мест.

Расширился и спектр профессий, которые могут освоить студенты. В 2021 году в вузе вводятся новые образовательные программы высшего образования:

  • «Математика. Физика»;
  • «Информатика. Экономика»;
  • «Физика. Естествознание»;
  • «Технология. Дополнительное образование (в области естественно-научного и технического творчества)»;
  • «Химия. Экология»;
  • «Начальное образование. Иностранный язык (английский)».

Поступающие на программы среднего профессионального образования могут выбрать новую специальность «Педагогика дополнительного образования».

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Источник: e-mordovia.ru