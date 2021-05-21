В Саранске ведется подготовка к переписи населения

В администрации Саранска состоялось заседание комиссии по подготовке и проведению переписи населения.

Главы районных администраций доложили о ходе подготовки адресного хозяйства в городе, а также о подборе помещений для размещения переписных участков.

Актуализация аншлагов будет завершена к 1 августа, в настоящее время эта работа в полном объеме выполнена в Пролетарском районе, в Ленинском и Октябрьском районах она находится на завершающем этапе. Была проведена инвентаризация адресного хозяйства и актуализация сведений, размещенных в государственном адресном реестре.

В настоящее время окончательно определен период проведения переписи. Она пройдет с 1 по 31 октября текущего года. В Саранске будут работать 106 переписных участков.

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Источник: adm-saransk.ru