Полицейские изъяли наркотики у жителя Саранска

В Ромодановском районе сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у жителя Саранска.

Некоторое время назад возле дороги, соединяющей Саранск и Чамзинку, стражи порядка задержали 41-летнего жителя Саранска, не имеющего постоянного места работы, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и изъяты наркотики массой 4,94 г.

Мужчина заявил, что приобрел запрещенное вещество для личного потребления.

В отношении жителя Саранска было возбуждено уголовное дело. Ранее у горожанина уже были проблемы с законом.

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Источник: 13.мвд.рф