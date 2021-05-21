Житель Саранска фиктивно прописал в своей квартире гражданина Таджикистана

В Саранске местный житель фиктивно прописал в своей квартире иностранца.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в июне нынешнего года 37-летний житель Саранска фиктивно зарегистрировал в принадлежащей ему квартире гражданина Таджикистана 1995 года рождения.

В настоящее время проводится проверка по данному факту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации».

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Источник: 13.мвд.рф