В Мордовии обсудили реализацию национальных проектов

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов 10 июля провел традиционное субботнее совещание с членами правительства республики и главами муниципальных районов по вопросам реализации национальных проектов.

Обсуждалось исполнение проектов «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Чистая вода».

С информацией о текущей работе выступил исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения РМ Игорь Чадов. Главы муниципальных образований, где допущены отставания от плановых сроков начала работ, доложили о мерах по исправлению ситуацию и сообщили о том, какая помощь требуется от республиканского кабинета министров.

Артем Здунов поручил исполняющему обязанности председателя республиканского правительства Владимиру Сидорову обеспечить муниципалитетам необходимую поддержку, напомнив, что по исполнению национальных проектов стоят жесткие сроки.

Также читайте о том, что в Мордовии обсудили обеспечение жильем детей-сирот.

Источник: e-mordovia.ru