Сотрудники МЧС проводят профилактическую работу на территории Мордовии

Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ардатовского, Атяшевского и Большеигнатовского районов ГУ МЧС РФ по Мордовии в целях предотвращения и профилактики гибели людей на пожарах была проведена профилактическая работа.

Сотрудники МЧС ответили на поставленные гражданами вопросы, касающиеся пожарной безопасности в жилом секторе.

В ходе данного мероприятия было проинструктировано 54 человека. Всем гражданам были вручены памятки о мерах пожарной безопасности. Была проведена разъяснительная работа о запрете разведения костров.

Также в ходе профилактической работы на территории Большеигнатовского района было установлено 4 пожарных извещателя в домах многодетных семей.

Читайте также о том, что в Саранске представители общественности посетили места принудительного содержания граждан в органах внутренних дел.

Источник: 13.mchs.gov.ru