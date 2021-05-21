В Темниковском районе в результате пожара погиб человек

В Темниковском районе произошел пожар, в результате которого погиб мужчина.
Ранним утром 10 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории деревни Чурматово. На улице Школьной загорелись два жилых дома №№ 68 и 70, а также два сарая.
Пламя полностью уничтожило одну из жилых построек и хозяйственные строения, а также повредило второй дом.
В результате пожара погиб владелец сгоревшего дома.
Причина происшествия в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru