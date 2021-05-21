Дом ребенка при одной из колоний Мордовии посетил иерей Александр Левин

Дом ребенка при исправительной колонии № 2 УФСИН РФ по Мордовии посетил помощник начальника управления по работе с верующими иерей Александр Левин.

В ходе посещения отец Александр провел беседу с осужденными женщинами, имеющими детей, ответил на многочисленные вопросы, волнующие их.

Отец Александр в ходе беседы сделал акцент на значимости института семьи в качестве основной ценности в жизни каждой женщины, в какой бы трудной ситуации она не оказалась.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su