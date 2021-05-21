В администрации Саранска обсудили ход подготовки к отопительному сезону

Оперативное совещание в администрации Саранска 12 июля началось с обсуждения хода подготовки к отопительному сезону.

Подготовка инженерных систем многоквартирных домов, котельных и тепловых пунктов идет в штатном режиме. По состоянию на 9 июля по городу промывка проведена в 78,2% многоквартирных домов, имеющих центральное отопление, опрессовка – в 28,3%. Также проводится текущий ремонт кровель, межпанельных швов и остекление.

Главы районных администраций сообщили, что подготовительные мероприятия управляющие компании проводят сейчас в постоянном режиме, показатели соответствуют уровню прошлого года.

Из 110 многоквартирных домов Саранска, имеющих крышные котельные, подготовлены 76%.

Также идет подготовка объектов социальной сферы – детских садов и школ.

Глава города Пётр Тултаев напомнил, что к 1 сентября подготовительные мероприятия должны быть завершены. Он также акцентировал внимание ответственных на том, чтобы были проведены необходимые работы на потенциально опасных участках теплотрасс и сетях водоснабжения.

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Источник: adm-saransk.ru