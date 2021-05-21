В Мордовии врач-онколог подозревается в получении взятки

В Мордовии было возбуждено уголовное дело в отношении врача-онколога, подозреваемого в получении взятки.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в январе нынешнего года врач-онколог амбулаторно-поликлинического отделения филиала «Больница №2» ФКУЗ МСЧ-13 ФСИН России предложил находящейся на стационарном лечении сотруднице одной из исправительных колоний за денежное вознаграждение в размере 15 тыс. рублей подготовить медицинские документы с выставлением имеющегося у неё диагноза для получения страховой выплаты. Женщина, опасаясь, что он может выставить ложный диагноз, согласилась, после чего обратилась в правоохранительные органы.

В конце прошлой недели мужчина после получения взятки был задержан в служебном кабинете.

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Источник: mordovia.sledcom.ru