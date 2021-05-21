В Лямбирском районе в результате ДТП погибли два человека

В Лямбирском районе произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

Происшествие произошло днём 9 июля на 163-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал». По предварительной информации, 71-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки Hyundai Creta, врезался в остановившийся впереди автомобиль марки Nissan X-Trail, который пропускал встречный транспорт перед совершение левого поворота. После этого вторую машину отбросило на полосу встречного движения, где оно столкнулось с грузовиком марки МАЗ.

От полученных телесных повреждений два пассажира Nissan, среди которых 31-летний мужчина и 63-летняя женщина, скончались на месте происшествия. Водитель данного транспортного средства 64-летнего возраста и ещё два его попутчика, среди которых 8-летняя девочка и 21-летняя девушка, были госпитализированы.

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Источник: гибдд.рф