В Саранске в ДТП пострадали два человека

В Саранске произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло вечером 9 июля возле дома № 146, расположенного по адресу – улица Гагарина. По предварительным данным, 23-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Гранта», выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки Ford Mondeo, в результате чего транспортные средства столкнулись.

Медицинская помощь понадобилась двум пассажирам «Лады» 23- и 26-летнего возраста.

В отношении водителя «Гранты» был составлен административный материал.

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Источник: гибдд.рф