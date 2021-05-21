В Теньгушевском районе водитель легковушки сбил велосипедистку

В Теньгушевском районе велосипедистка попала под колёса легкового автомобиля.

ДТП произошло вечером 9 июля на 5-м километре дороги, пролегающей между Теньгушево, Куликово, Мельсетьево и границей Рязанской области. По предварительной информации, 38-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки Daewoo Nexia, во время совершения обгона допустил наезд на 31-летнюю велосипедистку, который двигалась по проезжей части во встречном направлении.

Пострадавшая была госпитализирована в районную больницу.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф