В Ромодановском районе загорелся жилой дом

В Ромодановском районе пожарные ликвидировали возгорание жилого дома.
В ночь на 11 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Каменка. На улице Советской загорелся жилой дом № 15. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 36 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru