В Саранске в ДТП с участием иномарки пострадали два человека

В Саранске пострадали водитель и пассажир опрокинувшейся иномарки.

ДТП произошло днём 10 июля на территории посёлка Пушкино. По предварительной информации, 34-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки BMW, во время движения по улице Пушкина по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Пострадали водитель иномарки и его 23-летний пассажир. Автомобилист был госпитализирован. Пассажир иномарки доставлялся в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь, после получения которой он был отпущен домой.

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Источник: гибдд.рф