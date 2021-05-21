В Кадошкинском районе сгорела заброшенная постройка

В Кадошкинском районе произошел пожар, который уничтожил заброшенную постройку.

Вечером 11 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории деревни Ушлейка. На одной из улиц указанного населенного пункта произошло возгорание заброшенной постройки. Пламя полностью уничтожило строение на площади, составляющей 100 квадратных метров.

По предварительной информации, во время данного пожара ни один человек не пострадал.

Специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание заброшенной постройки.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru