В Торбеевском районе в результате ДТП пострадали два человека

В Торбеевском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло вечером 11 июля на 3-м километре дороги, соединяющей населенные пункты Торбеево и Виндрей. По предварительным данным, 26-летняя гражданка, находившаяся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-21053, двигаясь на высокой скорости, не смогла удержать контроль над управлением, что спровоцировало съезд транспортного средства с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием.

Пострадали два пассажира легковушки, среди которых 21-летний парень и 19-летняя девушка. Пострадавшие были госпитализированы в районную больницу.

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Источник: гибдд.рф