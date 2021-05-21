В Саранске загорелся мусор в заброшенной постройке

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание мусора в заброшенной постройке.
Ранним утром 11 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Пушкина. В заброшенной постройке, расположенной на территории гаражного общества «Жигули», загорелся мусор.
По предварительной информации, в результате данного пожара ни один человек не пострадал.
Пламя уничтожило мусор на площади, составляющей 15 квадратных метров.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru