В Саранске загорелся мусор в заброшенной постройке

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание мусора в заброшенной постройке.

Ранним утром 11 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Пушкина. В заброшенной постройке, расположенной на территории гаражного общества «Жигули», загорелся мусор.

По предварительной информации, в результате данного пожара ни один человек не пострадал.

Пламя уничтожило мусор на площади, составляющей 15 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru