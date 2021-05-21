Житель Мордовии во время ссоры ударил мать кулаком по голове

В Дубенском районе сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который ударил свою мать во время ссоры.

На прошлой неделе 32-летний житель указанного района, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, пришел домой. Мать мужчины 57-летнего возраста стала упрекать его в пьянстве, отдельно обратив внимание на то, что из-за алкоголизма он нигде не работает и развелся с женой. В порыве злости житель Дубенского района ударил женщину кулаком по голове, а затем позвонил бывшей супруге и попросил вызвать медиков.

У пострадавшей было диагностировано сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

Также читайте о том, что в Мордовии врач-онколог подозревается в получении взятки.

Источник: 13.мвд.рф