В Саранске ежедневно проводятся рейды по проверке соблюдения масочно-перчаточного режима в общественном транспорте

В Саранске ежедневно проходят рейды по проверке соблюдения масочно-перчаточного режима в общественном транспорте и такси.

За прошедшую неделю была проверена 571 единица общественного транспорта, вынесено 540 замечаний, составлено 7 протоколов.

Что касается такси, то за указанный период было проверено 55 машин, вынесено 17 замечаний, из них 13 – водителям, составлено 3 протокола.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru