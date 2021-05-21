В Саранске продолжается проверка объектов торговли на предмет соблюдения масочного-перчаточного режима.

В Саранске продолжается проверка объектов торговли, общественного питания и сферы услуг на предмет соблюдения требований масочного-перчаточного режима.

На прошедшей неделе были проведены рейдовые мероприятия на рынках города, в 48 магазинах, включая сетевые – «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток», «Лента», парикмахерских, аптеках, а также на предприятиях общественного питания.

За время проверок было составлено 3 акта фиксации нарушений установленных профилактических мероприятий.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru