В Саранске в настоящее время в работе находятся 259 разрытий

На сегодняшний день на территории Саранска в работе находятся 259 разрешений на производство земляных работ.

По 57 адресам работы ведутся в рамках ордера.

Не было восстановлено благоустройство по 202 адресам. За прошедшую неделю было сдано 59 мест производства работ.

Мэр Саранска Пётр Тултаев поручил строго следить за сроками соблюдения выполнения земляных работ. Он также отметил, что профильные структурные подразделения должны активнее и предметнее работать с собственниками торгово-офисных помещений в части приведения в порядок входных групп и фасадов зданий.

Также читайте о том, что мэр Саранска призвал расширять опыт проставления отметки о вакцинации на бейджах продавцов рынков города.

Источник: adm-saransk.ru