Житель Мордовии пойдет под суд по обвинению в распространении порнографии

В Атяшевском районе суд вынесет приговор в отношении парня, который обвиняется в распространении порнографических материалов.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в апреле прошлого года 24-летний житель указанного района в одной из социальных сетей в ходе переписки с девушкой, с которой он лично не был знаком, присылал порнографические видеоролики и фотографии. Некоторые материалы содержали сцены с участием несовершеннолетних граждан. Девушка, получив сообщения, содержащие видеофайлы и изображения порнографического характера, обратилась в полицию.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении молодого человека находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru