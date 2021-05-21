В колониях Мордовии были предотвращены попытки доставки запрещенных предметов

В исправительных колониях УФСИН РФ по Мордовии были предотвращены попытки доставки запрещенных предметов.

В ИК-1 при обходе внутренней и внешней запретных зон сотрудниками учреждения были обнаружены и изъяты пять свертков, в которых находились восемь мобильных телефонов и две сим-карты.

В ИК-12 во время обхода внутренней запретной зоны сотрудниками учреждения были обнаружены и изъяты три свертка, в которых находились четыре мобильных телефона.

Также в ИК-12 при другом обходе внутренней запретной зоны сотрудники учреждения обнаружили и изъяли два свертка, в которых находились пять мобильных телефонов и две сим-карты.

В настоящее время проводятся проверки по данным фактам.

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Источник: 13.fsin.su