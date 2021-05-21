В Мордовии общественники посетили следственный изолятор

Следственный изолятор № 2 УФСИН РФ по Мордовии посетили члены Общественной наблюдательной комиссии республики Александр Сергеенко и Руслан Мухаев.

В ходе посещения представителями общественности был осуществлен обход камер режимного корпуса и общежития осужденных отряда по хозяйственному обслуживанию.

Жалоб со стороны обвиняемых и подозреваемых не поступило.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su