В Саранске состоялось заседание административной комиссии города

Недавно состоялось заседание административной комиссии Саранска.

Во время указанного заседания было рассмотрено шесть протоколов о нарушении республиканского закона «Об административной ответственности на территории Республики Мордовия» № 38-З.

Пять протоколов было составлено за размещение транспортных средств в зеленой зоне, один протокол – за повторное правонарушение мелкорозничной, развозной и разносной торговли в неустановленных для этого местах.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

Также читайте о том, что в Саранске продолжается проверка объектов торговли на предмет соблюдения масочного-перчаточного режима.

Источник: adm-saransk.ru