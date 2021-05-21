В Мордовии началась уборка зерновых

Чамзинский район первым в республике на прошлой неделе приступил к уборке зерновых.

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов 12 июля побывал на полях агрогруппы «Хорошее дело», где убрано около 3 тыс. га.

Как рассказали руководителю республики, из-за засушливой погоды имеет место не самый лучший прогноз на урожай. Пока урожайность составляет 25 центнеров с гектара, что в два раза меньше, чем в прошлом году.

В настоящее время в уборке задействовано 68 комбайнов, к концу недели их будет 100.

Артем Здунов осмотрел ход уборочных работ, обсудил с руководителями агрогруппы и главой Чамзинского района Вячеславом Цыбаковым планы по развитию сельскохозяйственного производства.

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Источник: e-mordovia.ru