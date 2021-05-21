Артем Здунов встретился с игроками ФК «Саранск»

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов провел встречу с руководством, тренерским штабом и игроками ФК «Саранск».

Были обсуждены задачи футбольного клуба на предстоящий сезон в рамках выступления в группе № 3 первенства второго дивизиона ФНЛ 2021/2022 годов.

Стартовая игра в рамках первенства второго дивизиона ФНЛ состоится в это воскресенье, 18 июля. Противником станет команда «Химки-М» из Подмосковья. Матч пройдет без зрителей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru