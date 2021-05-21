В Саранске мужчина погиб в результате падения с высоты

В Саранске в результате несчастного случая погиб мужчина.

Трагическое происшествие произошло днём 12 июля. По предварительной информации, гражданин 1981 года рождения упал с высоты примерно 32 метров при демонтаже металлических конструкций кирпичной трубы котельной, расположенной на территории предприятия, которое в настоящее время не работает. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку по факту случившегося.

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Источник: mordovia.sledcom.ru