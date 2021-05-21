В юго-западной части Саранска 14 июля отключат холодную воду

На территории юго-западной части Саранска 14 июля будет отключена холодная вода.

Вода будет отключена по причине проведения плановых работ по замене участка водопровода на улице М. Расковой, речь идет об участке от ул. Ульянова до ул. Попова.

В период с 09:00 14 июля до окончания работ будет отсутствовать холодное водоснабжение по следующим адресам:

по ул. М. Расковой, д. №№30, 32, 32А, 34,

по ул. Попова, д. №№41, 43, 45, 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60А, 62.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru