В Лямбирском районе произошло ДТП со смертельным исходом

В Лямбирском районе произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, в результате которого погиб мужчина.

Происшествие произошло вечером 12 июля на 277-м километре трассы, соединяющей Нижний Новгород, Пензу и Саратов. Столкнулись грузовик марки Howo и легковой автомобиль марки ВАЗ-2110.

От полученных телесных повреждений 44-летний водитель легковушки скончался на месте происшествия.

В настоящее время устанавливается причина столкновения транспортных средств.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф