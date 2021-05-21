В Ковылкино столкнулись две иномарки

В Ковылкино произошло ДТП с участием двух иномарок.
Происшествие произошло днём 12 июля на пересечении улиц Горького и Советской. По предварительной информации, 58-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки Volkswagen Polo, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки Mitsubishi Outlander, в результате чего транспортные средства столкнулись.
Виновнику аварии и второму автомобилисту 60-летнего возраста было рекомендовано наблюдение в поликлинике.
По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: гибдд.рф