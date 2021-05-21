В Большеберезниковском районе сгорел сарай

В Большеберезниковском районе произошел пожар, который уничтожил сарай.

Днём 12 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Судосево. Возле дома № 15, расположенного по адресу – улица Рогова, загорелся сарай. Пламя полностью уничтожило постройку на площади, составляющей 20 квадратных метров.

В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

Причина возгорания сарая устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске произошел пожар на территории завода.

Источник: 13.mchs.gov.ru