В Рузаевке ведется ремонт дороги по улице Юрасова

Глава Рузаевского района Александр Сайгачев ежедневно контролирует ход ремонта дороги по улице Юрасова.

Указанный участок является самым протяженным и широким объектом, который обновляется по национальному проекту «Безопасные и качественные автодороги». Капитальный ремонт проводится от ул. Петрова до ул. Мокшанская, протяженность составляет 930 метров.

Сейчас здесь ведется переустройство сетей. Замена газопровода почти завершена. Идет укладка водопровода, линий канализации, уличного освещения, сетей связи. Из зоны проезжей части инженерные сети вынесены, поэтому Александр Сайгачев призвал генерального подрядчика приступить к асфальтировке.

Объект должен быть сдан 1 августа.

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Источник: ruzaevka-rm.ru